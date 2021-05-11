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    Kütahya’da 30 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

    Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş sigara ele geçirildi.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 21:37
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    Kütahya’da 30 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.İ.Y. (31) isimli şahsın Eskişehir’den Altıntaş ilçesine içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) getirerek satacağı bilgisine ulaştı.

    30 BİN ADET BANDROLSÜZ İÇİ TÜTÜN DOLDURULMUŞ SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

    Plakası belirlenen araç, Altıntaş ilçesi, Kuyucak Köyü yol ayrımında ekipler tarafından durduruldu. Araçta yapılan aramada, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş makaron (sigara) ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü H.İ.Y. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

    Kütahya’da 30 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi #1

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