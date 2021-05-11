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Kütahya’da 30 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

Kütahya’da 30 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 30 bin adet bandrolsüz içi tütün doldurulmuş sigara ele geçirildi.