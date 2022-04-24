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    Kütahya'da 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

    Kütahya’da polisin bir kamyonda yaptığı aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron tespit edildi.
    • 24.04.2022 - 00:49
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 01:02
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    Kütahya'da 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

    Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, Afyonkarahisar Karayolu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.

    Şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan F. E. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

    Kütahya'da 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi VİDEO


    Kütahya da 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi #1


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