Kütahya'da 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi
Kütahya’da polisin bir kamyonda yaptığı aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron tespit edildi.
- 24.04.2022 - 00:49
- Güncelleme : 24.04.2022 - 01:02
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, Afyonkarahisar Karayolu Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan F. E. isimli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kütahya'da 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi VİDEO