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Kütahya'da 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

Kütahya'da 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi

Kütahya’da polisin bir kamyonda yaptığı aramada, 4 milyon 300 bin bandrolsüz boş makaron tespit edildi.