Kütahya'da 63 yaşındaki naht ustası, 44 yılda yüzlerce eser yaptı

Kütahya'da yaşayan emekli eğitimci Mehmet Emin İncekulak, 44 yıl önce tanıştığı naht ustasının verdiği kıl testereyle hat eserleri ilmek ilmek ahşaba işliyor.

Naht sanatını "Allah kelamının ağaçla buluşturulması" olarak nitelendiren 63 yaşındaki İncekulak, eserlerini, çalışmalarını sürdürdüğü Tabakhane Mahallesi'ndeki ailesinden kalma tarihi ahşap evde sergiliyor.

AMACI, ESERLERİNİ MÜZEDE SERGİLEMEK

Evin girişindeki atölyesinde çalışan ve yaptığı yüzlerce eserden bazılarını hediye eden İncekulak, elindeki 200'e yakın eseri bu yapıyı müzeye dönüştürerek sanatseverlerle buluşturmak istiyor.

Mehmet Emin İncekulak, teknolojinin gelişmesiyle naht sanatının yok olmaya yüz tutmuş sanatlar arasına girdiğini söyledi.

Hat ustalarının eserlerini kıl testereyle keserek ahşaba aktardığını belirten İncekulak, bu sanata başlama öyküsünü şöyle anlattı:

"NAHT SANATINI HİÇBİR EĞİTİM ALMADAN KENDİ KENDİME ÖĞRENDİM"

"44 yıl önce öğrencilik yıllarımda çaldığım udun kırılan desenli kafesini tamir ettirmek için Balıkesir'deki bir ustaya gitmiştim. Usta ile bir süre sohbet ettikten sonra bana bir kıl testere takdim etti ve 'Sana el veriyorum. Kendi udunu kendin tamir et, bu hat eseri de keserek ahşaba aktar' dedi. O güne kadar ahşap kesme konusunda hiçbir eğitim almamıştım. Simav'a döndüğümde ustanın hediye ettiği testereyle önce bana verdiği hat eseri keserek ahşaba aktardım. Daha sonra da udumun kafesinin kesimini yaptım. O günden beri de hiçbir eğitim almadan kendi kendimi geliştirerek öğrendiğim naht sanatını, nahhat olduğumu bilmeden sürdürdüm."





"BİLGİSAYARLAR KESİMİ 15 DAKİKADA YAPIYOR, AMA ELLE YAPILAN ESERLERİN MANEVİ DEĞERİ DAHA YÜKSEK"

İncekulak, bugüne kadar yaptığı hiçbir eserini satmadığını, koleksiyonunda yaklaşık 200 eser bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye genelinde bu sanatı icra eden az sayıda usta kaldığını dile getiren İncekulak, şu bilgileri paylaştı:

"Teknolojinin gelişmesiyle bilgisayarlarla kesim yapılıyor ama bizim yaptığımız naht eserlerde el emeği, göz nuru var. Bir eserin tamamıyla ortaya çıkması bazen ayları bulabiliyor. Bilgisayarlı makineler ise 15 dakikada kesimi gerçekleştiriyor ancak el sanatı ile makineden çıkan eserler arasında büyük farklar oluyor. Tablolara bakan insanlar bunu çok rahat ayırt edebiliyor. Elle yapılan eserlerin manevi değeri çok yüksek."

İncekulak, Allah kelamını ahşaba işlediği için abdest alarak çalıştığını sözlerine ekledi.