Kütahya'da 71 yaşındaki adam donmak üzereyken bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kütahya merkez Zafertepe Mahallesi'nde ikamet eden ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki alzheimer hastası Fahrettin Uçar, Ağaçköy Mahallesi yakınlarında Porsuk Çayı kenarındaki tarlada vatandaşlar tarafından fark edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

DONMAK ÜZERE OLDUĞU BELİRLENDİ

Yarı baygın halde bulunan ve soğuk havadan dolayı donmak üzere olduğu belirlenen Uçar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.