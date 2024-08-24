Kütahya'da ahşap ev yangını

İHA
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde gece yarısı U.A.’ya ait iki katlı ahşap binanın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
YANGIN 1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Binadan yükselen dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte söndürüldü.
Yangında binanın ikinci katındaki mutfak bölümünde büyük hasar oluştu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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