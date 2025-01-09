Kütahya'da anne ve kızı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı

İHA
Türkiye başıboş sokak köpeği teröründen kurtulamıyor.
Yasa çıkmasına rağmen belediyeler görmezden geldikçe sokakta köpek saldırıları artarak devam ediyor.
Son olay Kütahya'da yaşandı..
Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir fabrikaya giden N.K. ve kızı G.K., çevredeki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
ANNE-KIZ HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan anne ile kızı ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan anne ile kızının tedavisi sürüyor.
KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ
Öte yandan, belediye ekiplerinin, şikayet üzerine bölgedeki köpekleri toplayarak barınağa götürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış