Kütahya'da anne ve kızı sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı
İHA

Türkiye başıboş sokak köpeği teröründen kurtulamıyor.

Yasa çıkmasına rağmen belediyeler görmezden geldikçe sokakta köpek saldırıları artarak devam ediyor.

Son olay Kütahya'da yaşandı..

Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir fabrikaya giden N.K. ve kızı G.K., çevredeki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

ANNE-KIZ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan anne ile kızı ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunu çeşitli yerlerinden yaralanan anne ile kızının tedavisi sürüyor.

KÖPEKLER BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, belediye ekiplerinin, şikayet üzerine bölgedeki köpekleri toplayarak barınağa götürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Dilay Kaynak
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