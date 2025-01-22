Kütahya'da annesinin yalnız bıraktığı 8 aylık bebeği polis kurtardı

DHA
Sorumsuzluğun adresi Kütahya.
Alipaşa Mahallesi Hamza Güner sokakta oturan Sudan uyruklu M.D., 8 aylık bebeğini evde bırakıp dışarı çıktı.
Bir süre sonra bebek ağlamaya başladı. Komşular bebeğin sesini duyarak polise ihbarda bulundu.
EVDE YALNIZ BIRAKILAN 8 AYLIK BEBEĞİ POLİS EVDEN ÇIKARDI
Çocuk Şubesi ekipleri, evde yalnız kaldığı anlaşılan bebeği çıkarmak için savcılık izniyle eve girdi.
ANNENİN İFADESİ ALINDI
Bebek, ambulansta sağlık kontrolünden geçirilirken, o sırada gelen anne M.K. ise polis ekiplerince polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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