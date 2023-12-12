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Kütahya'da ayılar 36 kovanı parçaladı, arılar telef oldu

Kütahya'da ayılar 36 kovanı parçaladı, arılar telef oldu Kütahya'da bir üreticiye ait 36 kovan ayılar tarafından parçalanırken, kovanlardaki binlerce arı telef oldu.