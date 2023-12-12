Kütahya'da ayılar 36 kovanı parçaladı, arılar telef oldu

İHA
Kütahya'da Emet ilçesi Ömerfakı-Düşecek köyleri arasındaki arazide 36 arı kovanı bulunan İsmail Canbaz'ın başına üzücü bir olay geldi.
Zararı çok büyük
Canbaz, sabah araziye geldiğinde kovanlarının tamamına yakınının ayılar tarafından parçalandığını gördü.
Gördükleri karşısında şoka uğrayan Canbaz, zararının çok büyük olduğunu belirterek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne zarar tespiti için başvuruda bulundu.
Ayıların parçaladığı arı kovanları bir köylü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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