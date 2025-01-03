Kütahya'da banka görevlisi gibi davranıp 50 bin lira dolandırdılar

DHA

Çeşitli tuzaklara sık sık düşen vatandaşlar için yetkililer uyarılarda bulunsa da dolandırma vakaları son bulmak bilmiyor.

Son örnek Kütahya'da yaşandı.

Gediz ilçesinde banka görevlisi gibi davranarak, Y.K.'yi telefonla arayan dolandırıcılar, kredi kartının yenilenmesi gerektiğini söyledi..

BİLGİLERİNİ ALIP KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPTI

İddiaya göre dolandırıcılar, bilgilerini aldıkları Y.K.'nin kredi kartıyla 50 bin TL'lik alışveriş yaptı.

Kredi kartı işlemlerini kontrol eden Y.K. dolandırıldığını anlayıp, önce bankayı aradı ardından avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

"BANKADAN ARADIKLARINI SÖYLEDİLER"

Kredi kartının yenilenmesi gerektiği bahanesiyle dolandırıldığını anlatan Y.K., "Bankadan aradıklarını söylediler ve kredi kartımın yenilenmesi gerektiğini belirttiler. Hiç şüphelenmedim ve benden istedikleri bilgileri verdim. Daha sonra hesabımdan 50 bin TL'lik harcama yapıldığını fark ettim. Durumu hemen bankama ve gerekli makamlara bildirdim. Herkesin dikkatli olmasını öneriyorum." dedi.

"HİÇBİR BANKA KART BİLGİSİ YA DA ŞİFRE TALEP ETMEZ"

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü de hiçbir bankanın telefonla arayarak kart bilgisi ya da şifre talep etmeyeceğini belirtip, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: