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    Kütahya'da bir kadın vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı

    Kütahya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçtaki kadın P.G., vücuduna sarılmış 200 gram uyuşturucu maddesiyle yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 10.06.2021 - 19:35
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    Kütahya'da bir kadın vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı

    Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

    VÜCUDUNA SARILI 200 GRAM UYUŞTURUCU MADDESİ BULUNDU

    Araçtaki kadın P.G.’nin yapılan üst aramasında vücuduna sarılı şekilde 200 gram skunk uyuşturucu maddesi bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan P.G., ifadesi için polis merkezine götürülürken, ele geçirilen uyuşturucunun 20 bin lira değerinde olduğu belirtildi.

    Kütahya da bir kadın vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı #1

    Kütahya da bir kadın vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı #2

    Kütahya da bir kadın vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı #3

    Kütahya da bir kadın vücuduna sarılı uyuşturucuyla yakalandı #4

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