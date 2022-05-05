Kütahya'da bir kişi silahla oynarken kendini yaraladı

Kütahya'da bir kişi silahla oynarken kendini yaraladı

Kütahya'da M.Ö. isimli genç, otomobilinde oynadığı silahın ateş alması sonucu kendisini vurdu. M.Ö., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Öğleden sonra Kütahya'nın Andız Mahallesi’nde meydana gelen olayda 25 yaşındaki M.Ö., 16 AGZ 827 plakalı otomobilinde otururken silahla oynamaya başladı.

Silahla oynarken kendini yaraladı

Silahın ateş almasıyla yaralanan M.Ö., ailesini arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen M.Ö.’nün ailesi de durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kütahya'da bir kişi silahla oynarken kendini yaraladı VİDEO

































