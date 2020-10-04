Dolar
7.758
0.1549%
Euro
9.0966
-0.012%
Altın
1899.31
-0.3551%
Borsa
1145.03
0.1329%
G. Altın
473.869
-0.1348%
Bitcoin
82460.13
-0.2276%
18ºC
İstanbul
Açık 18 C

    Kütahya'da bir köyde karantina kaldırıldı

    Altıntaş ilçesi Gökçeler köyünde 19 gün süreyle uygulanan karantina kaldırıldı.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 01:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kütahya'da bir köyde karantina kaldırıldı

    Kütahya'nın Altıntaş Gökçeler köyünde koronavirüs pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 14 Eylül 2020 tarihinden itibaren karantina uygulaması başlatılmıştı.

    İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilk etapta 14 gün karantinaya alınan köyde, vakaların devam etmesi nedeniyle 5 gün karantina uzatılmıştı.

    KARANTİNA KALDIRILDI

    Gökçeler köyünde toplamda 19 gün süreyle uygulamaya konulan karantinanın 3 Ekim 2020 itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.

    Kütahya da bir köyde karantina kaldırıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir