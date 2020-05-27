Kütahya'da çatıdan inemeyen köpek kurtarıldı

Üç katlı apartmanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılırken, ürktüğü anlaşılınca sevilerek, sakinleştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi'nde, 3 katlı apartmanın çatısında köpek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ise köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

KURTARILARAK BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Merdivenlerden çatı katına çıkan itfaiyeciler, köpeği bir süre oyalayıp, sakinleşmesini sağladıktan sonra yakalayarak, aşağı indirdi.

Görevliler, çatıdan kurtardıkları, ürken köpeği bir süre sevip, sağlık kontrolü için hayvan barınağına götürdü.

"HAVLAMA SESİNİ DUYDUK"

Mahalle sakinlerinden Halil İbrahim Karaman, köpeğin seslerini duyduktan sonra itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, “Köpeğin havlama sesleri ile yukarılara baktığımızda çatıda kiremitlerin üzerinde gördük. Daha sonra polis, itfaiye ve ev sahibi Erhan Yaylacıklı'ya haber verdik. Merdivenlerden yukarı çıktığını düşünüyoruz. Görevliler geldi ve çatıda kiremitlerin üzerine çıkarak köpeği yakaladılar” dedi.