Kütahya'da, 'Co-19' adıyla ilaç hazırlayıp satarken yakalandı

Simav'da, koronavirüsten koruyan ilaç üretip sattığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'da, Simav Cumhuriyet Başsavcılığına gelen şikayet doğrultusunda verilen talimat gereği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hisarardı Mahallesi'ndeki bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda, içinde sıvı karışımlar bulanan ve etiketlerinde "karın ağrısı, mide bulantısı, ödem, böbrek ve safra kesesinde bulunan taşlar, üşütme, öksürük, yüksek ateş" yazılı 59 pet şişe ele geçirildi.

SAHTE KORONA İLACI YAPTI

Şişelerin bazılarında ise "Co-19" etiketi ve kullanma tarifinin bulunduğu görüldü. ‘Co-19’ adıyla sahte ilaç hazırladığı tespit edilen E.K., gözaltına alındı.

Ziraat mühendisi ve yüksek biyolog olduğunu öne süren E.K., “Çeşitli bitkilerden elde ettiğim suları pet şişelere koyarak, kimi zaman Allah rızası için kimi zaman 10-20 liraya isteyenlere veriyordum. Suç olduğunu da bilmiyordum.” dediği öğrenildi.

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ALINAN ÖRNEKLERİN TEST SONUÇLARI BEKLENİYOR

E.K.’nin, hazırladığı ilaçları, sosyal medya üzerinden 10 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satarak, alıcılara kargoyla gönderdiği tespit edildi.

Ele geçirilen ilaçlardan alınan numunelerin test için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildiği ve sonuçların beklendiği belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.