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    Kütahya'da devrilen tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Kütahya’nın Emet ilçesinde devrilen tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı.
    • 25.12.2022 - 23:47
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    Kütahya'da devrilen tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

    Kütahya'da Emet-Tavşanlı karayolu Cevizdere Şehitliği mevkiinde, Mehmet Keskin yönetimindeki 43 PG 190 plakalı silobas yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

    Otomobil sürücüsü yaşamını yitirdi

    Devrilen tır yolda sürüklendiği esnada Tavşanlı istikametinden gelen Vedat Korkmaz yönetimindeki 43 PE 323 plakalı otomobile çarptı.

    Kazada otomobil sürücüsü Vedat Korkmaz olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan M.K., E.K ve 2 yaşındaki çocukları E.K. ile tır şoförü Mehmet Keskin yaralandı.

    Kütahya da devrilen tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı #1

    Ağır yaralı şahsın tedavisi sürüyor

    İHA'nın haberine göre, kazanın ardından olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

    Ağır yaralı tır şoförünün tedavisinin sürdüğü diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Emet-Tavşanlı yolu bir süre trafiğe kapandı.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Kütahya da devrilen tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı #2

    Kütahya da devrilen tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı #3


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