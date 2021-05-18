Kütahya'da Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı

Kütahya'da İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kütahya’da faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları Kudüs’te hayatını kaybeden Filistinliler için ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kıldı.

Kütahya Merkez Çarşı Camii’nde kılınan namazdan sonra STK’lar tarafından ortak bir basın toplantısı yapıldı.

"İSRAİL DÜNYA’NIN GÖZÜ ÖNÜNDE ŞIMARIKLIĞA DEVAM EDİYOR"

İsrail’in Filistin’e saldırılarını 1948 yılından itibaren sistemli olarak devam ettirdiği söz edilen açıklamada, “Filistinli kardeşlerimizi şehit etmeye, evlerinden ve topraklarından çıkarmaya, masum insanları tutuklamaya, tecavüz, küstahlık ve şımarıklığına Dünya kamuoyunun gözü önünde devam etmektedir. Terör örgütü İsrail’in mübarek Ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayramı’nda devam ettirdiği saldırılarda; 200’e yakın Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Binlerce Filistin’li kardeşimiz yaralandı. Şehit olanların 60’ı çocuk yaşta Filistin’li kardeşlerimiz. Kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür.” denildi.

“SİYONİZM’İN KÖLESİ ÜLKELER GERÇEKLERİ GÖRMEZDEN GELİYOR”

Siyonizm’in kölesi olmuş ülkelerin gerçekleri görmediği ifade edilirken açıklamada ayrıca “Bu devletler kurulduğu günden bu yana batılın yanında yer olmaya devam etmişler, katliamlara ortak olmuşlar ve yaşananlara sessiz kalmışlardır. Bu işbirlikçi Siyonist örgütlere karşı bir an önce İslam Birliği’nin kurulması gerekmektedir. Bunun yanında ülkemizde yer alan ABD’nin ve siyonist yapıların İncirlik ve Kürecik başta olmak üzere üstlerinin bir an önce kapatılması gerekmektedir. Öte yandan Terörist İsrail ise vicdan sahibi insanlara haber ulaştırma noktasında çalışmaya yapan basın kuruluşların binalarına saldırmaktadır. İşgalcilerle birlikte Filistinli kardeşlerimize yapılan haince saldırıların, ilk Kıblegahımız Mescid-i Aksa’ya karşı küstah baskınların ve tecavüzlerin Dünya kamuoyunda yer almaması için gayret göstermektedir’’ ifade edildi.

“DÜNYA’YA HUZUR TERÖRİST İSRAİL’İN YOK OLMASIYLA GELECEKTİR”

Basın açıklamasında tarihteki diğer zalimler gibi yenileceğini anlayan İsrail’in zulmünü arttırdığı ifade edilirken, “Tüm azgınlıklarına, şiddetli saldırılarına rağmen ise yenilmişlerdir. Çünkü onların akıl edemedikleri bir şey vardır; O da Allah’a karşı savaşan herkes yenilecektir ve Allah’tan başka güç yoktur. Terör örgütü İsrail’in işgal ettiği Kudüs ve Filistin topraklarından sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan İsrail’e, Filistin’li kardeşlerimiz ve birlik içerisinde olan Müslümanlar en büyük tokadı yakında vuracaklardır. Dünya’ya ve bölgeye huzur ancak ve ancak Terörist İsrail’in yok olmasıyla gelecektir.” denildi.

Gıyabi cenaze namazından sonra ölen Filistinliler için dualar okundu.



















