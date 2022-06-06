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    Kütahya'da iki grup sokak ortasında birbirine saldırdı

    Kütahya'da 80 kişilik iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.
    • 06.06.2022 - 00:23
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    Kütahya'da iki grup sokak ortasında birbirine saldırdı

    Kütahya'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kış Sokak üzerinde yaklaşık 70-80 kişilik iki ayrı grup arasında kavga çıktı.

    80 kişilik grup birbirine dakikalarca saldırdı

    Kalabalık iki grup arasındaki kavgada taraflar dakikalarca birbirine sert müdahalede bulundu.

    2 kişi yaralandı

    Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibini gören kalabalık kısa sürede ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olayda 2 kişi yaralandı.

    İHA'nın haberine göre, yaralılar 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgi soruşturma başlattı.

    Kütahya da iki grup sokak ortasında birbirine saldırdı #1


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