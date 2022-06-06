Kütahya'da iki grup sokak ortasında birbirine saldırdı
Kütahya'da 80 kişilik iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.
- 06.06.2022 - 00:23
Kütahya'nın Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kış Sokak üzerinde yaklaşık 70-80 kişilik iki ayrı grup arasında kavga çıktı.
80 kişilik grup birbirine dakikalarca saldırdı
Kalabalık iki grup arasındaki kavgada taraflar dakikalarca birbirine sert müdahalede bulundu.
2 kişi yaralandı
Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibini gören kalabalık kısa sürede ara sokaklara dağılarak gözden kaybolurken, olayda 2 kişi yaralandı.
İHA'nın haberine göre, yaralılar 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgi soruşturma başlattı.