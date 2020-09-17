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    Kütahya'da imam koronaya yakalanınca, cemaat karantinaya alındı

    Emet ilçesindeki Kuyupınar Camii’nde imam olan Ömer E.'de görülen koronavirüs belirtileri üzerine yapılan korona testi pozitif çıkınca, cemaatten 3 kişi için karantina uygulaması başlatıldı.
    • DHA
    • 17.09.2020 - 18:33
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    Kütahya'da imam koronaya yakalanınca, cemaat karantinaya alındı

     

    Kütahya’nın Emet ilçesindeki Kuyupınar Camii’nde imam olan Ömer E., koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti.

    İmam Ömer E.'ye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

    CEMAATTEN 3 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

    Tedavi altına alınan Ömer E.'nin daha önce temasta olduğu 3 kişi de Sağlık Bakanlığı filyasyon ekibi tarafından evlerinde karantinaya alındı.

    Namaz vakitlerinde camiye gelenler arasında da filyasyon ekibince inceleme yapıldığı belirtildi.

    Kütahya da imam koronaya yakalanınca, cemaat karantinaya alındı #1

    FİLYASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Cami cemaatinden Ali Mor, imamın koronavirüse yakalanmasının ardından halen filyasyon çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Camide cemaat oluşturarak namaz kıldık. Daha sonra rahatsızlanan imamımızın korona olduğunu öğrendik. Sağlık ekipleri evimize gelerek bizleri 14 gün karantinaya alındığını belirttiler. Bu tür toplantı, cemaat katılımlarında vatandaşlarımızın sosyal mesafe ve maske gibi kurallara uyarak kendilerini korumaları konusunda uyarıyorum. Çok ciddiye alınacak bir durum” dedi.

    Ayrıca Emet Belediyesi ekiplerince cami, dezenfekte edildi.

    Kütahya da imam koronaya yakalanınca, cemaat karantinaya alındı #2

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