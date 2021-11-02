Kütahya'da jandarma ekipleri, tarihi eser bulunduran kişiye operasyon düzenledi

Tavşanlı İlçesinde, şüpheli bir kişinin evine operasyon düzenleyen, jandarma, 1 adet Pithos, 2 adet tarihi obje ve 1 adet ruhsatsız av tüfeğini ele geçirdi.

Türkiye'de kaçakçılığa karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Tavşanlı ilçesinde bir şahsın evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisine ulaştı.

GÖZALTINA ALINANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler tarafından şüphelinin evine yapılan operasyonda, Doğu Roma Dönemi'ne ait 1 adet Pithos, 2 adet tarihi obje ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.