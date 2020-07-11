Kütahya'da kaçak silah operasyonunda 6 kişi yakalandı

Düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ele geçirildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin yurda kaçak silah ile mermi soktukları ve yasa dışı silah üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 12 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkıdan bozma işlem görmüş tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 130 tabanca mermisi, 30 tüfek kartuşu ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi ve 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında, “silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah imal etmek” suçundan adli işlem başlatıldı.



