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- Kütahya'da kaçak silah operasyonunda 6 kişi yakalandı
Kütahya'da kaçak silah operasyonunda 6 kişi yakalandı
Düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ele geçirildi.
- İHA
- 11.07.2020 - 01:24
Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin yurda kaçak silah ile mermi soktukları ve yasa dışı silah üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda, 12 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 4 kuru sıkıdan bozma işlem görmüş tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tüfek, 130 tabanca mermisi, 30 tüfek kartuşu ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi ve 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında, “silah kaçakçılığı ve yasa dışı silah imal etmek” suçundan adli işlem başlatıldı.