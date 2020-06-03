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    Kütahya’da kamusal alanda maske zorunlu oldu

    Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, açık alanlarda ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirdi.
    • İHA
    • 03.06.2020 - 05:58
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    Kütahya’da kamusal alanda maske zorunlu oldu

    Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, il genelindeki toplu yaşam alanlarında maske takma zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

    "MASKE, AĞIZ VE BURUNU TAM KAPATACAK"

    Yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde tüm vatandaşlarımızın toplu yaşam alanı kapsamında olan açık alanlarda (meydanlar, cadde ve sokaklar, park ve bahçeler, sanayi siteleri, tarım alanları, toplu taşıma araçları, kamu-özel tüm kurum ve iş yerleri açık alanları dahil) maske takma zorunluluğu getirilmesine, maskenin ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde takılmasına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır" denildi.

    Kütahya’da maske takma zorunluluğu -1

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