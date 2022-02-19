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    Kütahya'da kar aniden bastırdı: Yollar 3 saatte açıldı

    Domaniç-İnegöl dağ yolunda aniden bastıran kar, çok sayıda aracında yolda kalmasına neden olurken, karayolları takviye güçlerle, kardan kapanan yolu 3 saatte açabildi.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 01:39
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    Kütahya'da kar aniden bastırdı: Yollar 3 saatte açıldı

    Kütahya’yı Bursa’ya bağlayan Domaniç-İnegöl dağ yolunda öğleden sonra belli bir alanda aniden bastıran kar, kısa sürede 15 santime ulaştı. Dağ yolunda kara hazırlıksız yakalanan ağır vasıta araçların yolda kayması sonucu yol trafiğe kapandı.

    ONLARCA ARAÇ MAHSUR KALDI

    Kilometrelerce uzayan kuyrukta, onlarca servis aracı, saatlerce mahsur kaldı. Kayarak yolu kapatan tırlar nedeniyle karayolları ekipleri de yolu açmakta güçlük çekince Bozüyük’ten takviye ekipler geldi.

    Kütahya da kar aniden bastırdı: Yollar 3 saatte açıldı #1

    KAPANAN YOL, 3 SAATTE AÇILABİLDİ

    Her iki taraftan da yapılan çalışmalar sonucu Jandarma koordinasyonunda yol 3 saat sonra trafiğe açılabildi.

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