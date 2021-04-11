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    Kütahya'da kaza yapan sürücü uyuşturucuyla yakalandı

    Emet ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasında, polisin dikkati sayesinde üst araması yapılan şahıs uyuşturucu ile ele geçirildi.
    • İHA
    • 11.04.2021 - 23:03
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    Kütahya'da kaza yapan sürücü uyuşturucuyla yakalandı

    Kütahya'nın Emet ilçesi girişinde 16 AKF 611 plakalı otomobil, sürücüsünün drift atarken kontrolü kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Otomobilde bulunan B.D (30) ve M.Ş (25) in olay yerine gelen polislerin GBT sorgulamalarında şüpheli hareketleri ile dikkat çekti.

    ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

    Yapılan GBT sorgulamasında otomobilde bulunan B.D’ nin çeşitli suçlardan araması olduğu ortaya çıktı. Üst araması yapan Emet Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.D.’nin üzerinde 79 gram bonzai, 10 gram metanfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kütahya da kaza yapan sürücü uyuşturucuyla yakalandı #1

    Kütahya da kaza yapan sürücü uyuşturucuyla yakalandı #2

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