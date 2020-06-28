Kütahya'da kiraz bahçesinin kapısını herkese açtı

Evinin bahçesinde meyve ağaçları bulunan bir vatandaş, geçenler gönül rahatlığıyla meyve yiyebilsin diye bahçesinin duvarına yazı yazdı.

Kütahya'ya bağlı Domaniç'in Çamlıca köyünde ikamet eden Doğan Köse, bahçesindeki kirazlardan herkes çekinmeden yiyebilsin diye bahçesine yazı astı.

Bazı vatandaşların çekinerek bahçesinden kiraz aldığını gören Doğan Köse, evinin duvarına ve direğe astığı yazı ile yoldan geçenlere kirazların helal olduğunu söyledi.

"ÖZENİP DE YEMEYEN OLURSA GÜNAHINI KENDİ ÇEKSİN"

İsteyen herkes kirazlarının tadına bakabilsin diye böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Köse, "Bizler Osmanlı torunları olarak misafirperver, gönlü açık insanlarız. İsteyen herkes gönül rahatlığıyla canı çektiğinde kirazları, vişneleri, cevizleri, bademleri, salatalıkları çekinmeden yiyebilir. Özenip de yemeyen olursa günahını kendi çeksin." ifadelerini kullandı.

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"ANNEMİN BABAMIN HAYRI OLSUN"

Doğan Köse'nin eşi Saniye Köse de bahçenin babasından miras kaldığını, eşinin de bahçeyi güzelleştirdiğini dile getirerek, "Herkes gelir, buradan meyvelerimizden yer. Rahmetli annemin ve babamın da hayrı olsun." dedi.