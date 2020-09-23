Kütahya’da koronavirüsten ölen adamın tabutu yakıldı

47 yaşındaki talihsiz adam, 4 süren tedavinin ardından hastanede hayatını kaybederken, cenazesi memleketinde toprağa verildi. Yetkililer, tedbir gereği tabutun yakılmasını uygun gördü.

Eskişehir’de oturan evli ve 3 çocuk babası olan Tecelli Kırdök (47), geçen cuma günü rahatsızlanarak Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde götürüldü.

Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Kırdök'ün eşi ve çocukları evde karantinaya alındı.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisine başlanılan Tecelli Kırdök, 4 gün sonra hayatını kaybetti. Kırdök’ün cenazesi memleketi Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Oysu köyüne götürüldü.

Koruyucu kıyafetler giyen görevliler tarafından Tecelli Kırdök, toprağa verildi. Cenazenin ardından ise Tecelli Kırdök’ün taşındığı tabut ateşe verilerek yakıldı.

“TABUTU YAKTIK”

Cenazenin defnedildiği Oysu Köyü Muhtarı Mustafa Söyler, Eskişehir’de oturan Tecelli Kırdök’ü toprağa verdikten sonra tabutun görevlilerin isteği üzerine yakıldığını söyledi.

Muhtar Söyler, “Tecelli Kırdök Eskişehir'de oturuyor. Geçen cuma günü rahatsızlanınca kendi aracıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitmiş. Burada yaptıkları koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalık dolayısıyla solunum yetmezliği yaşadı. Ardından da ölüm haberini aldık. Bizim de başımıza ilk kez böyle bir olay geldi. Tabutunda koronavirüs pozitif yazıyordu. Yetkililer tedbir amacıyla tabutu yakmamızı istedi. Defnettikten sonra tabutu ve giydiğimiz kıyafetleri yaktık.” diye konuştu.