Kütahya'da mermer yüklü tırın dorsesi alev alev yandı

İHA
Kütahya'da Tavşanlı'dan Harmancık ilçe istikametine gitmekte olan 03 AEP 621 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı..
Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dorse kullanılmaz hale geldi
Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürülürken, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.
Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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