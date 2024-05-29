Kütahya'da mermer yüklü tırın dorsesi alev alev yandı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mermer yüklü tırın dorsesi alev alev yandı. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

İHA

Kütahya'da Tavşanlı'dan Harmancık ilçe istikametine gitmekte olan 03 AEP 621 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı..

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dorse kullanılmaz hale geldi

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla yangın söndürülürken, tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)