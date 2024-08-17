Kütahya'da orman yangınından dönen arazöz takla attı: 2 yaralı

İHA

Kütahya'da Emet-Çavdarhisar Karayolu Ömerfakı ve Düşecek köyleri arasında Murat Kadıoğlu yönetimindeki Emet Belediyesine ait arazöz dönüş yolunda freninin boşalması sonrasında takla attı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan sürücü Murat Kadıoğlu ve araçta bulunan İtfaiye Amiri Hasan Canıgür, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan Emet Belediyesi İtfaiye Amiri Hasan Canıgür ve itfaiye eri Murat Karakadıoğlu'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"YARALILARLA YAKINDAN İLGİLENİYORUZ"

Kaza sonrası yaralı itfaiye personellerini hastanede ziyaret ederek 'Geçmiş olsun' dileklerini ileten Emet Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Erdoğan şöyle dedi:

"Üzücü kazada itfaiye amirimiz ve itfaiye erimiz yaralanarak hastaneye kaldırılmışlardır. Şükür sağlık durumları iyi, bizlerde yakından ilgileniyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Koca, Kültür Bakanlığından gelen misafirlerimizle buluşmak için ilçe dışında olması dolayısıyla yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili kendilerini sürekli bilgilendiriyoruz. Merak edilecek bir durum yok. Rabbim bununla gelmiş geçmiş etsin. Personellerimize acil şifalar diliyorum“