Kütahya'da ormanlık alanda yangın

İHA
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çaldibi köyü yakınında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü.
Yıldırımın düşmesiyle birlikte yangın çıkarken, alevler rüzgarın şiddetiyle hızla yayılmaya başladı.
Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangına Tavşanlı Orman İşletmesi ve Balıköy arazözleri ile müdahale edildi. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış