Kütahya'da ormanlık alanda yangın Ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çaldibi köyü yakınında bulunan ormanlık alana yıldırım düştü.

Yıldırımın düşmesiyle birlikte yangın çıkarken, alevler rüzgarın şiddetiyle hızla yayılmaya başladı.

Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangına Tavşanlı Orman İşletmesi ve Balıköy arazözleri ile müdahale edildi. Olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, soğutma çalışması yapıldı. Olayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)