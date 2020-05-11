Kütahya'da otomobil yaban domuzuna çarptı: 2 yaralı

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Yaban domuzuna çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabilen otomobildeki sağlık çalışanı çift yaralanırken, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde diş teknisyeni olarak çalışan Hakan Kalan, idaresindeki 26 UE 980 plakalı otomobil aniden yola çıkan yaban domuzuna, ardından ise demir bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Hakan Kalan ve hemşire eşi Dilek Kalan yaralandı.

YARALANAN ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılara ilk müdahale devriye gezen jandarma ekiplerince yapılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı çift, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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