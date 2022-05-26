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    Kütahya'da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı

    Kütahya'da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı

    Çevik Kuvvet polisleri özel bir çocuğun hayali olan oyunu aldı, ona hediye etti. Sürpriz sırasında duygusal anlar yaşanırken; özel çocuk, gözyaşlarını tutamadı.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 10:35
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    Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Çevik Kuvvet polisleri, öyle bir şey yaptı ki; gören gözyaşlarını tutamadı.

    Polislerin sık sık karşılaştığı ve artık tanıdığı özel çocuk Nurettin Karataş, yine parktaydı.

    Gözleri kapalı bekledi

    Bu sırada yanına yaklaşan polisler, önce çocuğun halini hatırını sordu, ardından sakladıkları kutuyu çıkardı.

    Çocuğun gözlerini polislerden biri kapattı, diğeri hediyeyi açtı.

    İnanamadı

    Gözlerini kamaştırarak açan özel çocuk, gördüğüne adeta inanamadı.

    Uzun zamandır istediği, sık sık hayalini kurduğu “PlayStation” oyununu görünce ne yapacağını şaşıran Nurettin, “Bu ne?” diyerek tepki verdi.

    Kütahya Çevik Kuvvet'teki polislerden duygulandıran hediye VİDEO

    Gözyaşlarını tutamadı

    Sonrasında kendini tutamayan Nurettin, ağlamaya başladı.

    Bir diğer polis ise çocuğun gözyaşlarına dayanamayarak ona sarıldı.

    Kütahya da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı #1

    Duygusal anlar

    Polislerin kendi aralarında para toplayarak hazırladığı bu sürpriz, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

    Duygusal anların yaşandığı video, sosyal medyada da viral oldu.

    Kütahya da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı #2

    Kütahya da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı #3

    Kütahya da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı #4

    Kütahya da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı #5

    Kütahya da polislerin sürprizi özel çocuğu duygulandırdı #6


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