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    Kütahya’da Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

    Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde jandarmanın bir araziye düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 21:28
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    Kütahya’da Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi

    Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın Çavdarhisar ilçesinde kiraladığı arazide bulundurduğu mezar steli satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

    MEZAR STELİ ELE GEÇİRİLDİ

    Ekiplerce şüphelinin kiraladığı araziye düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 1 adet mezar steli ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

    Kütahya’da Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi #1

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