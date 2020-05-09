Sit alanında yakalanan şahsın üzerinde ve evinde yapılan arama sonucu, 27 sikke ile taş ve metal objeler ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Karadiğin köyünde, jandarma ve polis ekipleri, 1. derece sit alanı olan Akalan Tümülüsü'nde kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Olay yerine giden ekipler tarafından, motosiklet ile Tümülüs bölgesine gelen bir erkek şahsın elindeki çuval ile daha önce kaçak kazı yapılan alana girdiği görüldü.

Kütahya'da Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

EVİNDE VE ÜZERİNDE TARİHİ ESERLER BULUNDU

Suçüstü yakalanan İ.T. isimli şahsın yanında 1 adet el detektörü, 1 adet kazma, 1 adet kulaklık, 1 adet el feneri, 1 adet başlıklı fener, 1 çift eldiven, şahsın üzerinde ise 4 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve 4 adet taş obje ele geçirildi.

Şahsın evinde yapılan aramada ise 23 adet sikke, 2 adet yüzük ve 6 adet metal obje olmak üzere toplam 27 adet sikke, 4 adet taş obje, 2 adet yüzük, 6 adet metal obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.T. isimli şahıs hakkında da adli soruşturma başlatıldı.