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- Kütahya'da sahibinin elinden kaçan boğa 1 kişiyi yaraladı
Kütahya'da sahibinin elinden kaçan boğa 1 kişiyi yaraladı
- DHA
- 07.07.2020 - 15:50
Kütahya’nın Simav ilçesi Leylekkürü mevkisindeki bin dekarlık alana kurulan hayvan pazarında alıcısını bekleyen 400 kiloluk kurbanlık yerli ırkı boğa, ipini kopararak kaçtı.
Pazarda diğer hayvanların arasına karışan boğa, kendisini yakalamak isteyen vatandaşlara saldırdı.
BOYNUNA KEMENT ATMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTIYAR
Bu esnada bir kişiyi yaralayan boğa için vatandaşlar seferber oldu. Boğayı yakalamak için kovboylar gibi boynuna kement atmak isteyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da kendilerini hayvanların bağlandığı demir korkuluklara çıkarak korumaya çalıştı.
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YARIM SAAT MÜCADELE ETTİLER
Yaklaşık yarım saatlik mücadelenin ardından bacağına ip geçirerek yakalanan boğa, sahibine teslim edildi. Boğa sahibi tarafından hayvan pazarından hemen uzaklaştırıldı.