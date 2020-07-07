Kütahya'da sahibinin elinden kaçan boğa 1 kişiyi yaraladı

Hayvan pazarında sahibinin elinden kaçıp, 1 kişiyi yaralayan 400 kilo ağırlığındaki kurbanlık boğa, yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu yakalanarak sahibine teslim edildi.

Kütahya’nın Simav ilçesi Leylekkürü mevkisindeki bin dekarlık alana kurulan hayvan pazarında alıcısını bekleyen 400 kiloluk kurbanlık yerli ırkı boğa, ipini kopararak kaçtı.

Pazarda diğer hayvanların arasına karışan boğa, kendisini yakalamak isteyen vatandaşlara saldırdı.

BOYNUNA KEMENT ATMAK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTIYAR

Bu esnada bir kişiyi yaralayan boğa için vatandaşlar seferber oldu. Boğayı yakalamak için kovboylar gibi boynuna kement atmak isteyen vatandaşlar ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da kendilerini hayvanların bağlandığı demir korkuluklara çıkarak korumaya çalıştı.

Hayvan pazarında kaçan dana ortalığı birbirine kattı VİDEO

YARIM SAAT MÜCADELE ETTİLER

Yaklaşık yarım saatlik mücadelenin ardından bacağına ip geçirerek yakalanan boğa, sahibine teslim edildi. Boğa sahibi tarafından hayvan pazarından hemen uzaklaştırıldı.