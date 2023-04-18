Kütahya’da sivil trafik ekibi kuruldu

İHA

Kütahya’da sivil trafik ekibi kurulduğu belirtildi.



Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizdeki karayollarında yol kullanıcılarının can ve mal güvenliği ile mevcut huzur ortamının devamını sağlamak, trafikte tehlike oluşturan ve rahatsızlık veren taşıtların tespit edilerek ihlallerine yönelik kanuni müeyyidelerini tatbik etmek üzere İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüz bünyesinde 6 Nisan 2023 tarihinde sivil trafik ekibi kurulmuştur. 6 Nisan 2023 tarihinden bu yana trafik ekiplerimizce yapılan çalışma ve denetimlerde, sürücü belgesiz ya da sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan 68 sürücüye, araç üzerinde teknik değişiklik yapmaktan 60 sürücüye, mevzuata uygun olmayan egzoz ile gürültü çıkaran 57 sürücüye, ses ve müzik cihazlarını kamunun rahat ve huzurunu bozacak derecede kullanan 125 sürücüye, yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı ışık donanımı kullanan ya da sadece park lambaları ile seyahat eden 47 sürücüye, fenni muayenesi bulunmayan 87 araç sahibine cezai işlem uygulanmış, 81 araç trafikten men edilmiştir. Trafik denetimlerimiz aynı kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”