Kütahya'da sokak köpeği silahla vurularak öldürüldü

Polis ekiplerince sokak köpeğini silahla vurarak öldüren 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, cadde üzerinde yerde yatan bir köpeğin vurulduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, köpeğin bir el tabanca ile ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

"KÖPEĞİN NE SUÇU VAR"

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, bir adet boş kovan buldu.

Bir mahalle sakini, "Bu bir vahşet. Köpeğin ne suçu var ki böylesine vahşice öldürülüyor. İnsanlık dışı bu olayı gerçekleştiren bulunmalı ve gerekli cezası verilmelidir." dedi.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken öldürülen köpek, belediye ekipleri tarafından olay yerinden kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.