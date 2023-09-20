Kütahya'da trafik kazası: 2 yaralı

İHA
Kütahya'da Veli B. idaresindeki 43 LN 392 plakalı hafif ticari araç, sanayi istikametinden çevre yoluna çıktığı esnada, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Muzaffer S. idaresindeki 06 DNU 867 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Hafif ticari araç, takla atarak yol kenarında park halinde olan 09 H 3686 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vatandaşlar ışıklandırma sistemi istedi
Öte yandan, burada sürekli trafik kazalarının yaşandığını belirten vatandaşlar ışıklandırma sistemi istedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)