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    Kütahya'da tuğla yığını arasına sıkışan köpek kurtarıldı

    Boş bir arazide bulunan tuğla yığını arasına sıkışan yavru köpek, zabıta ve itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.
    • İHA
    • 09.08.2020 - 16:22
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 16:22
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    Kütahya'da tuğla yığını arasına sıkışan köpek kurtarıldı

    Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan bir inşaat malzemeleri satış deposuna giren yavru köpek, tuğla istiflerinin arasına sıkıştı.

    Köpeğin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

    KEPÇE YARDIMIYLA KURTULDU

    Zabıta ekipleri, itfaiye ekipleri ile birlikte olay yerine gelerek köpeğin durumuna baktı. Fen işlerinden istenilen kepçe ile tuğla balyaları araları açılarak yavru köpek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

    Kurtarılan köpek yavrusu, bakım ve beslenmesi yapılarak doğal ortamına salındı.

    Kütahya'da tuğla yığını arasına sıkışan köpek kurtarıldı ViDEO

    Kütahya da tuğla yığını arasına sıkışan köpek kurtarıldı #1

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