Kütahya'da uçuruma düşen çoban, 6 saate kurtarıldı

150 metrelik uçuruma düşerek yaralanan Osman Aydın, yaklaşık 6 saatlik çalışma sonudu AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde, Umutlu Köyü Mezaraltı mevkisinde Osman Aydın, hayvanlarını otlatırken ayağının kayması sonucu yaklaşık 150 metrelik uçuruma düştü.

CEP TELEFONUYLA YARDIM İSTEDİ

Aydın, cep telefonu ile 112 Acil ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Emet İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 SAATTE KURTARILDI

Ekipler tarafından düştüğü yerden yaklaşık 6 saatlik operasyonla kurtarılan Aydın, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan Osman Aydın'ın ayağının kırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.









