Kütahya'da Ukraynalı gelin, Müslüman olup 'Sevde' adını aldı

Kütahya'nın Simav ilçesine 10 yıl önce gelin olarak gelen Ukrayna uyruklu 'Svetlana', Müslüman olup 'Sevde' ismini aldı.

Ukraynalı Svetlana(45), 10 yıl önce ülkesinde tanıştığı Simavlı orman işçisi Mesut Kara (46) ile evlendi. Simav'da yaşamaya başlayan çiftin 10 yıllık evlilikleri süresince 3 kız çocukları oldu.

10 YILLIK EVLİLİĞİNDE İSLAM'I ARAŞTIRDI, MÜSLÜMAN OLDU

Ukraynalı gelin aradan geçen 10 yıllık süreçte İslamiyeti araştırdı. Sonrasında ise Müslüman olmak için Simav Müftülüğü’ne müracaat etti. Yeni Camide dün ihtida töreni düzenlendi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Kelime-i Şehadet getiren 'Svetlana', 'Sevde' ismini aldı.

"KARDEŞİMİZ, ÖZGÜR İRADESİ İLE ARAŞTIRIP MÜSLÜMAN OLDU"

Simav İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, "Kardeşimiz Sevde, özgür iradesi ile araştırarak Müslüman olmaya karar vermiş. Bu karar bizi çok mutlu etti" dedi. Müftü Aydın genç kadına Kuran-ı Kerim, Türk Bayrağı ve başörtüsü hediye etti.

"ALLAH'TAN TEK İSTEĞİM, KELİME-İ ŞEHADET İLE SON NEFESİMİ VERMEK"

İslam dinine kendi isteği ile geçtiği için mutlu olduğunu söyleyen Sevde Kara, "Allah'tan tek isteğim Kelime-i Şehadet getirerek son nefesimi vermek" dedi.