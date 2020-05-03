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- Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Gediz'de jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 03.05.2020 - 06:48
Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde H. A. Y. ve M. U. isimli şahısların Bursa’dan Gediz ilçesine uyuşturucu madde getireceği duyumu alındı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramalarında ve 43 EZ 660 plakalı araçta yapılan aramada 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı olan payk, 2 gram metamfetamin maddesi 1 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ve 53 adet kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar yapılan işlemelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.