Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Gediz'de jandarma ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde H. A. Y. ve M. U. isimli şahısların Bursa’dan Gediz ilçesine uyuşturucu madde getireceği duyumu alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramalarında ve 43 EZ 660 plakalı araçta yapılan aramada 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı olan payk, 2 gram metamfetamin maddesi 1 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen hap ve 53 adet kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar yapılan işlemelerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.