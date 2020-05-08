Kuveyt'teki 280 Türk işçi, Türkiye'ye getirildi

Sivas'a getirilen Türk işçiler, 14 günlük karantina sürelerini geçirmek üzere kara yoluyla Tokat'a götürülecek.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor...

Kuveyt'te bulunan 280 Türk işçiyi taşıyan uçak Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na iniş yaptı.

Yurt dışından getirilen işçiler, pasaport kontrolü ve sağlık taramasının tamamlanmasının ardından, apronda bekletilen otobüslerle Tokat'a götürülecek.

14 GÜN GÖZETİM ALTINDA KALACAKLAR

Türk işçiler koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina sürecini geçirecekleri Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Tokat Ballıca ve Şehit Aydoğan Aydın öğrenci yurtlarına yerleştirilecek.