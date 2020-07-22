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    Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri

    Dünya’ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçen Neowise isimli bir kuyruklu yıldız, Bursa'da fotoğrafçı Uğur İkizler tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 22.07.2020 - 09:35
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 09:35
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    Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri

    27 Mart 2020’de Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) ait Neowise teleskobu tarafından ‘C/2020 F3 Neowise’ isimli bir kuyruklu yıldız keşfedildi.

    Kendisini keşfeden Neowise teleskobunun adıyla anılan kuyruklu yıldız, Dünya’ya gittikçe yaklaşırken, ışık kirliliğinin olmadığı şehirde çıplak gözle bile görülebiliyor.

    HAYRAN BIRAKAN FOTOĞRAFLAR

    Türkiye’de ise Bursalı fotoğrafçı Uğur İkizler, kuyruklu yıldızı eşsiz bir şekilde görüntüledi.

    Fotoğraflar bilim kurgu filmlerini hatırlatırken, kuyruklu yıldızın yakından görüntüsü ise izleyenleri hayran bıraktı.

    Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri #1

    103 MİLYON KİLOMETRE UZAKLIKTA

    Kuzey yarım kürede son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldızı, saniyede yaklaşık 72 bin 500 kilometre hızla hareket ediyor. Yaklaşık 5 kilometre çapında olan Neowise kuyruklu yıldızı, Dünya’ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçerek gidecek.

    Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri #2

    İSLİ MALZEME

    NASA’nın verdiği bilgiye göre; Neowise’ın çekirdeğinin, Güneş sisteminin 4.6 milyar yıllık kökenlerinden gelen isli bir malzemeyle kaplı olduğu düşünülüyor.

    Neowise,yaklaşık 7 bin yıl sonra (tam olarak 6 bin 766 yıl) geri dönerek tekrar Dünya’dan görülebilecek.

    23 Temmuz’un ise Neowise'ın Dünya'ya en çok yaklaşacağı gün olduğu öğrenildi.

    Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri #3

    Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri #4

    Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri #5

    Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri #6

    Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri #7

    Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri #8

    Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri #9

    Kuyruklu yıldızın hayran bırakan görüntüleri #10

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