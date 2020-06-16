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- Kuzey Irak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
Kuzey Irak'ta 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
MSB, TSK ve MİT koordinesinde Kuzey Irak'ta düzenlenen operasyonda 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
- 16.06.2020 - 18:59
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'e hava harekatı icra edildi.
"İNLERİ BAŞLARINA YIKILACAK"
Harekatta PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada,"TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Haftanin’de icra edilen hava harekâtıyla 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.