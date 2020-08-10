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- Kuzey Irak'ta orman yakan PKK'lı teröristler öldürüldü
Kuzey Irak'ta orman yakan PKK'lı teröristler öldürüldü
Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde ormanı ateşe verirken insansız hava aracının (İHA) kameraları tarafından görüntülenen 2 PKK'lı operasyonla etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 10.08.2020 - 15:23
Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Pençe- Kaplan Operasyonu' başarıyla sürdürülürken, bölgedeki PKK'lı teröristlerin orman yaktığı anlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracı (İHA) ile görüntülenmişti.
Saniye saniye kaydedilen görüntülerde; 2 PKK'lı teröristin ormanlık alanı ateşe verdiği, yangının ağaçlara sıçradığı ve bölgeden uzun süre yoğun duman yükseldiği anlar yer almıştı.
İKİSİ DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bir süre İHA ile takip edilen 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek, Türk ordusu tarafından yangın çıkarıldığı izlenimi oluşturmaya çalıştığı belirtildi.