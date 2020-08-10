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    Kuzey Irak'ta orman yakan PKK'lı teröristler öldürüldü

    Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde ormanı ateşe verirken insansız hava aracının (İHA) kameraları tarafından görüntülenen 2 PKK'lı operasyonla etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 15:23
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    Kuzey Irak'ta orman yakan PKK'lı teröristler öldürüldü

     

    Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Pençe- Kaplan Operasyonu' başarıyla sürdürülürken, bölgedeki PKK'lı teröristlerin orman yaktığı anlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait insansız hava aracı (İHA) ile görüntülenmişti.

    Saniye saniye kaydedilen görüntülerde; 2 PKK'lı teröristin ormanlık alanı ateşe verdiği, yangının ağaçlara sıçradığı ve bölgeden uzun süre yoğun duman yükseldiği anlar yer almıştı.

    İKİSİ DE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bir süre İHA ile takip edilen 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

    Operasyonlarla ağır darbe alan PKK'lı teröristlerin, bölgedeki ormanlık alanları ateşe vererek, Türk ordusu tarafından yangın çıkarıldığı izlenimi oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

    Kuzey Irak ta orman yakan PKK lı teröristler öldürüldü #1


    Kuzey Irak ta orman yakan PKK lı teröristler öldürüldü #2

    Kuzey Irak ta orman yakan PKK lı teröristler öldürüldü #3

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