Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 araç birbirine girdi: 2'si ağır 9 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'da saat 02.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde, 07 ANA 871 plakalı aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek 07 HSS 62 plakalı otomobile çarptı.

Zincirleme kaza yaşandı

İki aracın birbirine girdiği noktada 34 EMT 219 plakalı bir diğer araç ise önce kaza yapan iki otomobile, ardından bariyerlere çarparak durdu.

Kazaya karışan araçlardaki toplam 9 kişinin ikisinin ağır yaralı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 9 kişi tedavi altında

Ağır yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Diğer yaralılar da olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)