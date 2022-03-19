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    Kuzey Marmara Otoyolu’nda makas atan sürücüler yakalandı

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda makas atıp sonrada bu anları sosyal medya da yayınlayan şahıslara toplam 9 bin 357 TL idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 17:27
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    Kuzey Marmara Otoyolu’nda makas atan sürücüler yakalandı

    Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir ayrımları mevkiinde 15 Mart günü meydana gelen ve bazı sosyal medya hesaplarında yer alan drift yaparak trafiği tehlikeye düşürülmesi olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri incele başlattı.

    ŞAHISLAR YAKALANDI

    Görüntülerin incelenmesi sonucu plaka bilgileri tespit edilen araç sürücüsünün R.O. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahıs sivil trafik ekiplerince yakalandı.

    TOPLAMDA 9 BİN 357 LİRA CEZA UYGULANDI

    Konu ile ilgili sürücü şahsa Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 683 TL, araç sahibi olan şahsa ise “Sürücü Belgesiz Kişiye Araç Kullandırtmak” suçundan 3 bin 674 TL olmak üzere toplamda iki şahsa 9 bin 357 TL idari para cezası uygulandı.

    Ayrıca, sürücü R.O. isimli şahsa “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” maddesine istinaden adli işlem yapıldı.

    Kuzey Marmara Otoyolu’nda makas atan sürücüler yakalandı #1


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