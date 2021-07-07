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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu

    Kuzey Marmara Yolu Büyükçekmece çıkışında viraja hızlı giren tırın kasasındaki jeneratörler yola savruldu. Jeneratörlerin yola düştüğü sırada o bölgede aracın olmaması olası bir facianın önüne geçti.
    • İHA
    • 07.07.2021 - 19:52
    • Güncelleme : 07.07.2021 - 19:56
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu

    Saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Yolu Büyükçekmece çıkışında yaşanan kazada, Büyükçekmece çıkışında viraja hızlı giren 34 PV 9722 plakalı tırdaki jeneratörler yola savruldu.

    JENERATÖRLER YOLA SAVRULDU

    Jeneratörlerin düştüğünü gören sürücü tırı hemen durdurarak, kaza yaşanmaması için yolda önlem alarak polis ekiplerini arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri jeneratörlerden dolayı yolu trafiğe kapattı.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu VİDEO

    Kuzey Marmara Otoyolu nda viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu #1

     

    KAZA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Yapılan çalışmaların ardından yoldaki tır ve jeneratörlerin kaldırılmasıyla trafiğe kapatılan yol, yeniden açıldı. Jeneratörlerin yola savrulduğu sırada, o bölgede herhangi bir aracın olmaması olası bir facianın önüne geçerken, kaza mahalli drone ile havadan görüntülendi.

    Kuzey Marmara Otoyolu nda viraja hızlı giren tırdaki jeneratörler yola savruldu #2

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