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    Kuzey Marmara otoyolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı

    Kuzey Marmara otoyolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı

    Sarıyer Kuzey Marmara otoyolunda yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 09.08.2020 - 07:23
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 07:23
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    Kuzey Marmara otoyolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı

    Karabük'ten İstanbul'a gitmekte yolcu otobüsü, Kuzey Marmara otoyolu Sarıyer mevkiinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

    5 KİŞİ ÖLDÜ, 25 KİŞİ YARALANDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.  İlk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü kazada 3'ü çocuk 25 kişi yaralandı.

    7 YARALININ DURUMU KRİTİK

    Yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada ismi öğrenilemeyen otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği belirtildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü yoldan çıktı

    Kuzey Marmara otoyolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı #1

    Kuzey Marmara otoyolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı #2

    Kuzey Marmara otoyolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı #3

    Kuzey Marmara otoyolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı #4

    Kuzey Marmara otoyolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı #5

    Kuzey Marmara otoyolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı #6

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