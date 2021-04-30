Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden tır, önce köprünün ayağına çarptı ardından da devrildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti, Uskumruköy mevkisinde bulunan köprünün altında yaşanan olayda, kireç yüklü tırın sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Köprünün ayağına çarpan tır devrilirken, sürücü araçta sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCE BİR SAATTE KURTARILABİLDİ

Yola devrilen tırın kupasında sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nu kilitleyen kaza VİDEO

EDİRNE İSTİKAMETİ TAMAMEN TRAFİĞE KAPANDI

Köprünün ayağına çarptıktan sonra yola devrilen tır nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti tamamen trafiğe kapandı.

Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, yapılan çalışmaların ardından kademeli olarak trafiğe açıldı.

















