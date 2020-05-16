Kuzugöbeği mantarın fiyatı dudak uçuklatıyor

Bursa'da bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen mantar, etten daha pahalı satışa sunuluyor.

Mayıs ve haziran aylarında çıkan kuzugöbeği mantar, bağışıklık sistemi üzerinde güçlü bir etkiye sahip…

Düzenli kullanım ile vücudu tüm zararlı mikroorganizmalara karşı koruyabiliyor.

İçerisinde B1, B2 ve C vitaminleri ile yüksek miktarda kalsiyum, sodyum, çinko ve potasyum bulunan mantarın, etten daha lezzetli olduğu söyleniyor.

YAŞ 60 LİRA, KURUTULMUŞ 500 LİRA

Lezzeti ve bağışıklık sistemine olan faydalarıyla ön palana çıkan mantara talep oldukça fazla. Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin köylerinde toplanan kuzugöbeği mantar, köylüler tarafından iftar sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında kendine yer buluyor.

Yaş mantarın kilosu 60 liradan satılırken, kurutulmuş olanı ise kilosu 500 liradan alıcı buluyor.

KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜYORLAR

Köylüler, dağlarda kilometrelerce yol yürüyüp bu mantarı toplamak için büyük çapa sarf ediyor. Mantar toplayıcılarından Ersin Uslu, “Dünyaca ünlü şeflerin öve öve bitiremediği etten daha çok lezzetli olduğunu söylediği kuzugöbeği mantar, çok lezzetlidir. Kansızlığa iyi geldiği söylenir, protein değeri yüksektir." dedi.